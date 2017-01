Bossard voit sa croissance s'accélérer en 2016

jeudi, 12.01.2017

Le fabricant de solutions d'assemblage Bossard a enregistré en 2016 une solide progression du chiffre d'affaires, notamment porté par le continent américain, où le groupe a récemment réalisé une acquisition, a-t-il annoncé jeudi. Les chiffres publiés par la société zougoise dépassent nettement les prévisions des analystes.



Sur les douze derniers mois, Bossard a dégagé des recettes nettes en hausse de 5,9% à 695,0 millions de francs. Hors effets de change, la progression est ramenée à 5,0%, a détaillé l'entreprise dans un communiqué. Sur le seul quatrième trimestre, les ventes ont bondi de 15,1% (+15,6% en monnaies locales) à 181,7 mio CHF.



Les ventes annuelles publiées par Bossard dépassent largement les prévisions des analystes interrogés par AWP. Ces derniers avaient tablé sur un chiffre d'affaires entre 687,5 et 690,9 mio CHF, pour une moyenne à 689,5 mio.



Aux Amériques, Bossard a profité d'une solide croissance des recettes annuelles de 12,0%, avec un bond de 38,9% entre octobre et décembre. Cette forte hausse en fin d'année s'explique par l'acquisition de l'américain Arnold Industries, annoncée en octobre. Ce dernier génère un chiffre d'affaires annuel de 40 mio USD, essentiellement dans l'électronique, les télécommunications, les technologies médicales et l'énergie.



La coopération avec le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a également eu "un effet notable" sur les recettes, tandis que la demande dans le secteur agrotechnique "semble se stabiliser lentement", a poursuivi le groupe. Hors acquisition d'Arnold, le chiffre d'affaires dans cette région a ainsi crû de 15,3% au dernier trimestre.



La croissance a également été solide en Europe, avec une hausse de 4,7% et de 3,6% hors effets des devises. La progression sur le Vieux Continent, où Bossard réalise plus de la moitié de ses recettes, a été particulièrement forte en seconde partie d'exercice. Les acquisitions réalisées par le groupe ces dernières années ont eu un effet positif sur l'activité, a estimé la société.



En Asie, les ventes ont été pénalisée par les effets de change. Elles ont augmenté de 0,6% et de 3,1% en monnaies locales. L'activité en Chine a été particulièrement fructueuse, grâce aux investissements consentis ces dernières années.



Le groupe publiera ses résultats annuels complets le 8 mars. - (awp)