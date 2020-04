Bossard offre une résistance insoupçonnée à la pandémie au 1er trimestre

mercredi, 08.04.2020

Le fabricant de solutions d'assemblage Bossard a certes souffert des conséquences du Covid-19 sur les trois premiers mois de 2020, mais dans une moindre mesure que redouté.

Bossard a introduit le chômage partiel dans ses activités helvétiques et une baisse volontaire de rémunération de 4% pour la direction élargie.(Keystone)

La multinationale zougoise Bossard a offert une résistance inattendue aux conséquences du coronavirus sur le début de l'année 2020. Le groupe perçoit par ailleurs des prémices de normalisation sur le marché asiatique, où l'impact de la pandémie a été le plus visible en ce début d'année.



L'entreprise n'en a pas moins adopté des mesures pour préserver sa trésorerie, comprenant l'introduction du chômage partiel sur ses activités helvétiques et une baisse volontaire de rémunération de 4% pour la direction élargie, correspondant à la perte maximale de salaire pour les employés concernés.



Le chiffre d'affaires s'est contracté de 5,7% sur un an - ou 1,8% en monnaies locales - à 218,9 millions de francs, demeurant ainsi près de 10 millions au-delà des attentes des analystes consultés par AWP.



La direction anticipe dans le compte-rendu diffusé mercredi un deuxième trimestre "difficile", notamment sur le Vieux continent ou des pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne et la Suisse ont drastiquement bridé leurs activités économiques.(awp)

