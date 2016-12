AMS acquiert l'anglais Incus Laboratories

lundi, 19.12.2016

Le fabricant de semi-conducteurs AMS a acquis l'anglais Incus Laboratories, actif sur le segment de la technologie ANC pour les casques et écouteurs audio.

AMS acquiert la pleine propriété de la société basée à Buckinghamshire et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Le fabricant de semi-conducteurs AMS a acquis l'anglais Incus Laboratories, actif sur le segment de la technologie ANC pour les casques et écouteurs audio, a-t-elle indiqué lundi. La société autrichienne cotée à la Bourse suisse n'a pas révélé le montant de l'acquisition.



Incus Laboratories s'est spécialisée dans la technologie de l'annulation du bruit active (ANC), qui permet de réduire sensiblement les bruits extérieurs lors de l'utilisation d'un casque audio ou d'écouteurs. Par cette acquisition, AMS projette de se renforcer et de créer de nouvelles solutions sur ce marché.



