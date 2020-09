AMS veut supprimer 1700 postes chez Osram d'ici la fin de l'année

lundi, 28.09.2020

Le fabricant de puces et capteurs AMS va vraisemblablement procéder à des coupes drastiques dans le cadre de sa reprise de l'allemand Osram Licht.

AMS détient actuellement 71% des parts d'Osram. (Keystone)

Selon le Welt am Sonntag, le groupe autrichien coté sur SIX entend supprimer cette année 1700 emplois chez Osram, ramenant les effectifs à 21'700.



D'ici 2025, ce chiffre devrait encore être abaissé à 20'700 pour l'ensemble du groupe, indique le dominical berlinois, citant un courrier adressé aux actionnaires.



AMS détient actuellement 71% des parts d'Osram. Les actionnaires de l'éclairagiste munichois seront appelés à se prononcer lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 3 novembre sur le contrat de prise de contrôle et de transfert des bénéfices conclu la semaine dernière entre les deux entreprises.



A 09h50, l'action au porteur AMS figurait parmi les principaux gagnants de la place zurichoise, avec une avancée de près de 2,5% à 9,05 francs.(AWP)