U-Blox participe à une coentreprise avec trois autres sociétés

mardi, 08.08.2017

Le fabricant de puces électroniques U-blox participe, avec Robert Bosch, Geo++ et Mitsubishi Electric à une coentreprise dénommée Sapcorda Services.

Cette coentreprise proposera des services de positionnement via internet et transmission par satellites. (Keystone)

Cette dernière proposera des services GNSS de positionnement de haute précision pour les utilisations de masse, a précisé l'entreprise de Thalwil mardi dans un communiqué. Les solutions actuelles en matière de services de positionnement GNSS (navigation globale par système de satellites) ne satisfont pas aux exigences d'un marché de masse en rapide développement, a souligné U-blox.

Sapcorda proposera des services de positionnement via internet et transmission par satellites avec une précision au centimètre. Ces services couvriront les marchés dans les domaines de l'automobile, de l'industrie et des biens de consommation. Les détails des participations des divers partenaires à la coentreprise ne sont pas révélés. (awp)