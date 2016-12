Lonza confirme son intérêt pour Capsugel

lundi, 12.12.2016

Le fabricant de produits chimiques et de principes actifs Lonza serait entré en négociation pour acquérir l'américain Capsugel, spécialisé dans les capsules.

Les discussions se poursuivent entre Lonza et le propriétaire de Capsugel, l'investisseur états-unien KKR, et pourraient déboucher sur un accord cette semaine.

Le fabricant de principes actifs et de produits chimiques Lonza a confirmé lundi son intérêt pour l'américain Capsugel, spécialisé dans les gélules et enveloppes de médicaments. L'annonce intervient après des rumeurs relayées plus tôt par la presse.



La société bâloise a reconnu être en négociation avec le propriétaire de Capsugel, le fonds d'investissement KKR, mais indique que l'issue des discussions est incertaine.



Lonza estime que l'acquisition du fabricant de gélules est en adéquation avec sa stratégie globale et permettrait de renforcer sa position de fournisseur sur le marché de la santé.



Le prix d'acquisition évoqué par Reuters et Dow Jones de plus de 5 mrd USD n'a pas été commenté.



Capsugel, basé à Morristown dans l'état du New Jersey, fabrique notamment des capsules pour l'enveloppe et le dosage des médicaments. En 2011, KKR a racheté la société pour 2,4 mrd USD auprès de Pfizer.



Dans une note, Vontobel souligne que la transaction serait un véritable tournant pour Lonza, une transformation aussi bien au niveau des activités que du profil de risque financier. Selon les calculs des analystes, 40% du prix de vente de 5 mrd USD devrait être financé par des actions si Lonza souhaite respecter ses objectifs d'un ratio de dette nette sur Ebitda de maximum 3 fois.



Lonza s'est récemment montré intéressé par des opportunités d'acquisition. En avril, des rumeurs ont circulé que le chimiste a fait une offre d'environ 4 mrd USD pour acquérir la société américaine Catalent. L'opération n'a pas encore eu lieu.



A la Bourse suisse, cette annonce pénalisait le titre Lonza. Ce dernier se repliait de 3,2% à 172,40 CHF, dans un SLI en baisse de 0,20% à 09h13. - (awp)