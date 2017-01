Logitech réalise un troisième trimestre nettement meilleur qu'escompté

mercredi, 25.01.2017

Le fabricant de périphériques et accessoires informatiques Logitech a généré un chiffre d'affaires de 666,7 millions de dollars, en hausse de 7,3%, assorti d'un bénéfice net étoffé de près de moitié à 97,5 millions de dollars.

Les revenus de la société valdo-américaine s'inscrivent dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes consultés par AWP, qui articulaient entre 634,7 et 676,0 millions de dollars. Le groupe a défrisé toutes les attentes au niveau opérationnel.

Logitech a enregistré au troisième trimestre de son exercice décalé 2016/17, clos fin décembre, des résultats sensiblement meilleurs qu'anticipé par les marchés. Le fabricant de périphériques et accessoires informatiques a généré un chiffre d'affaires de 666,7 millions de dollars, en hausse de 7,3%, assorti d'un bénéfice net étoffé de près de moitié à 97,5 millions de dollars.



L'excédent d'exploitation (Ebit) non-GAAP a progressé de plus d'un tiers à 99,1 millions de dollars, tandis que l'Ebit calculé en fonction de cette norme comptable a décollé de 40,5% à 86,3 millions.



Les revenus de la société valdo-américaine s'inscrivent dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes consultés par AWP, qui articulaient entre 634,7 et 676,0 millions de dollars. Le groupe a défrisé toutes les attentes au niveau opérationnel. L'Ebit non-GAAP était attendu en moyenne à 81,1 mio, l'Ebit GAAP à 68,5 millions et le bénéfice net à 66,9 millions.



La direction revoit dans la foulée ses ambitions à la hausse pour l'ensemble de l'exercice en cours. Les projections de croissance passent ainsi à 12-13% à taux de changes constants, contre 8 à 10% précédemment. Le couloir pour l'Ebit non-GAAP s'étale désormais entre 225 et 230 millions de dollars, contre 195 à 205 millions. - (awp)