Coltene: poussée de croissance grâce aux acquisitions

vendredi, 24.01.2020

Le fabricant de matériel dentaire Coltene a connu en 2019 une poussée de croissance, à mettre au crédit essentiellement de plusieurs acquisitions.

L'intégration des sociétés nouvellement acquises est sur la bonne voie, mais occasionne des coûts plus conséquents qu'anticipé.(Keystone)

Selon des chiffres non audités, les recettes du fabriant de matériel dentaire Coltene ont bondi de plus d'un tiers pour s'établir à 273,8 millions de francs, grâce à l'apport de SciCan et Micro-Mega, précise Coltene vendredi, soulignant que 2019 a été une année difficile pour la branche.



L'intégration des sociétés nouvellement acquises est sur la bonne voie, mais occasionne des coûts plus conséquents qu'anticipé. A cela s'ajoutent des coûts uniques liés à l'introduction de nouvelles directives sur les dispositifs médicaux.



Avec un excédent d'exploitation (Ebit) de 31,8 millions de francs, la firme saint-galloise est cependant parvenue à maintenir sa marge à 11,6%, et les actionnaires se verront proposer une rémunération inchangée de 3 francs par action au titre de l'exercice écoulé.



En termes de perspectives, la direction du groupe s'estime bien armée pour affronter les défis à venir, confirmant dans la foulée ses objectifs à moyen terme, à savoir, une marge Ebit de 15% et une croissance des ventes légèrement supérieure à celle du marché.(awp)