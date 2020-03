Rieter rabote la rémunération de ses actionnaires après un exercice difficile

mardi, 10.03.2020

Le fabricant de machines textiles Rieter va verser à ses actionnaires un dividende en légère baisse.

L'entreprise proposera à ses actionnaires une rémunération en baisse de 50 centimes au titre de l'exercice écoulé.(Keystone)

Malgré les incertitudes liées à la propagation du coronavirus, la direction de l'industriel winterthourois Rieter reste optimiste pour l'exercice en cours.



Dans un communiqué diffusé mardi, Rieter signale un bond de près de deux tiers de son bénéfice net, à 52,4 millions de francs, exclusivement à la faveur de la vente de son site allemand d'Ingolstadt. Sans cette transaction, qui a fait affluer 67,2 millions dans les caisses, l'entreprise aurait bouclé l'année dans le rouge.



L'ordre de grandeur des résultats net et opérationnel était connu dès fin janvier, de même que le recul de plus d'un quart des recettes. L'excédent avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 84,9 millions de francs, mais la principale division des Machines neuves a essuyé une perte opérationnelle de 50,8 millions.



L'entreprise proposera à ses actionnaires une rémunération en baisse de 50 centimes au titre de l'exercice écoulé, à 4,50 francs par nominative.



La direction du groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions pour le premier semestre 2020, à savoir, des recettes et des résultats "nettement inférieurs" à ceux de l'année précédente. Une tendance qui devrait s'inverser en deuxième moitié d'année, même si Rieter souligne que l'impact de l'épidémie de coronavirus reste pour l'heure difficile à chiffrer.(awp)