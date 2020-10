Recul des commandes trimestrielles pour Rieter malgré une éclaircie

vendredi, 23.10.2020

Le fabricant de machines textiles Rieter a enregistré sur les neuf premiers mois de l'année un net recul de ses commandes mais la situation s'est sensiblement améliorée au troisième trimestre.

Malgré une nette amélioration attendue au 2e semestre, l'exercice devrait se terminer sur une perte nette.(Keystone)

Malgré un amélioration des commandes au troisième trimestre, le groupe de Winterthour Rieter anticipe une perte nette pour l'ensemble de l'année.



Durant la période sous revue, les entrées de commandes ont dévissé de 19% sur un an à 425,1 millions de francs, et de 18% hors effets de change. Cet indicateur demeure supérieur au consensus AWP, qui le prévoyait à 411 millions.



Sur le seul 3e trimestre, les commandes ont presque été multipliées par quatre à 174,4 millions, contre 45,7 millions.



Par secteur, la division Machines & Systèmes - la plus importante - a limité son recul à 8% sur les neuf premiers mois, grâce à une bonne performance sur le dernier partiel mais aussi à cause d'une base de comparaison favorable.



Les divisions Composants (-33%) et Après-ventes (-23%) reflètent encore l'impact important de la pandémie, en particulier au 2e trimestre.



Au 30 septembre, le niveau des commandes était de 515 millions contre 285 millions il y a un an à la même période. Les annulations évoluent dans la moyenne normale de 5%.



Malgré une nette amélioration attendue au 2e semestre, l'exercice devrait se terminer sur une perte nette. En raison des incertitudes qui persistent à cause de la crise sanitaire, Rieter a renoncé à communiquer des objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'année.



"Les marchés pourraient revenir à leur niveau avant-crise en 2021", a affirmé le directeur général, Norbert Klapper, lors d'une téléconférence.



Les entrées de commandes sont certes légèrement au-dessus des anticipations mais elles demeurent à un bas niveau, commente la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

La banque Vontobel met en exergue que nonobstant la pandémie, la visibilité demeure limitée en raison de la pression sur les prix de coton, la petite marge de manoeuvre et les incertitudes politiques.



Quant à l'analyste de Baader Helvea, il regrette l'absence d'objectifs concrets et anticipe seulement une reprise en 2022.



A 10h33, le titre cédait 0,9% à 78,80 francs dans un SPI en hausse 0,07%.(AWP)