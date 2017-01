Starrag augmente légèrement ses ventes, entrées de commandes en forte hausse

jeudi, 26.01.2017

Le fabricant de machines Starrag a enregistré une hausse de 2,2% à 372 millions de francs de son chiffre d'affaires en 2016. Les entrées de commandes ont bondi de 44% à 480 millions de francs, le plus haut niveau de l'histoire de l'entreprise.

La progression des commandes s'est répartie dans presque tous les débouchés du groupe, principalement dans le domaine Aerospace, où les nouvelles commandes ont représenté près de 40% du total.

Le fabricant de machines Starrag a enregistré une hausse de 2,2% à 372 millions de francs de son chiffre d'affaires en 2016. Les entrées de commandes ont bondi de 44% à 480 millions de francs, le plus haut niveau de l'histoire de l'entreprise, a indiqué cette dernière jeudi dans un communiqué. Le carnet de commandes s'est étoffé de 47% à 348 millions, ce qui assure une occupation de nettement plus d'un an.



La progression des commandes s'est répartie dans presque tous les débouchés du groupe, principalement dans le domaine Aerospace, où les nouvelles commandes ont représenté près de 40% du total. Le secteur Industrial a aussi progressé. Pour le segment du luxe (industrie horlogère), les commandes ont encore reculé.



Comme annoncé en décembre dernier, Starrag n'a pas été en mesure d'atteindre la marge opérationnelle visée au 2e semestre. Pour l'ensemble de l'année, la direction table sur une marge ebit de l'ordre de grandeur de celle du 1er semestre (1,9%), ce qui est nettement moins qu'en 2015. Les résultats détaillés de l'exercice seront publiés le 10 mars prochain.



Starrag a par ailleurs annoncé un accord de coopération avec le groupe Klingelnberg aux termes duquel ce dernier commercialisera certaines machines de Starrag. Les deux partenaires ont aussi conclu une alliance pour les achats. - (awp)