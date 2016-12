Starrag revoit en baisse ses estimations de résultats pour 2016

jeudi, 15.12.2016

Le fabricant de machines-outils Starrag a corrigé en baisse ses prévisions de résultats pour cette année, en raison de l'évolution particulièrement faible du segment des produits de luxe, a-t-il annoncé jeudi.



Les entrées de commandes devraient être en nette augmentation par rapport à 2015, mais leur effet sur le chiffre d'affaires ne sera perceptible qu'à partir de 2017, a précisé Starrag dans un communiqué. En monnaies locales, les ventes devraient rester stables.



En raison de la faible évolution de l'activité au deuxième semestre, la marge opérationnelle (Ebit) pour l'ensemble de l'exercice ne devrait guère dépasser le niveau des six premiers mois.



Le groupe évalue une réduction supplémentaire des coûts et une augmentation de la productivité sur ses divers sites, sans plus de précision. La direction continue de mise sur le "segment attrayant à long terme" du luxe, mais renforce également sa présence dans le secteur aéronautique. L'Asie constitue aussi un axe de développement. - (awp)