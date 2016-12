Bobst confirme ses prévisions 2016 et dévoile les objectifs 2017

mardi, 20.12.2016

Le fabricant de machines d'emballage Bobst a confirmé mardi ses prévisions pour l'année en cours et formulé de nouveaux objectifs pour 2017.

Pour 2016, le groupe de Mex s'attend à dégager, comme annoncé début novembre, un chiffre d'affaires "légèrement supérieur" à 1,4 milliard de francs et une marge d'exploitation (Ebit) d'environ 7%.

Le fabricant de machines d'emballage Bobst a confirmé mardi ses prévisions pour l'année en cours et formulé de nouveaux objectifs pour 2017.



Pour 2016, le groupe de Mex s'attend à dégager, comme annoncé début novembre, un chiffre d'affaires "légèrement supérieur" à 1,4 milliard de francs et une marge d'exploitation (Ebit) d'environ 7%, selon un communiqué. Le bénéfice net doit dépasser les 67,1 millions enregistrés en 2015.



L'entreprise a également formulé ses objectifs pour 2017, où la direction table sur un chiffre d'affaires stable et "légèrement au-dessus" des 1,4 milliard de francs attendus cette année. La marge Ebit doit également rester stable, soit autour des 7%. - (awp)