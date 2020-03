Jura améliore légèrement ses ventes annuelles

mercredi, 11.03.2020

Le fabricant de machines à café Jura Elektroapparate a augmenté son chiffre d'affaires et les volumes l'année dernière.

Jura compte également se développer en Afrique du Sud avec la création d'une filiale sur place.(Keystone)

Face à la demande, notamment à l'étranger, la société soleuroise Jura Elektroapparate compte encore augmenter sa production.



Les ventes de Jura ont progressé de 4,7% à 542,4 millions de francs en 2019. Les marchés polonais, français, belge et canadien ont été particulièrement porteurs, a indiqué le directeur général Emanuel Probst, mercredi dans un communiqué de l'entreprise de Niederbuchsiten.



Les volumes ont parallèlement augmenté de 4,7% à 398'000 unités et Jura vise pour cette année la barre des 420'000 machines vendues, ce qui représenterait une croissance de 5,5% comparé à 2019.



Jura compte également se développer en Afrique du Sud avec la création d'une filiale sur place. La direction se veut néanmoins prudente face à l'épidémie de coronavirus et l'appréciation du franc qui pénalise les exportations. L'exercice 2020 a "démarré positivement", a assuré M. Probst, sans citer de chiffre.(awp)