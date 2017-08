Tornos renoue avec la rentabilité au 1er semestre

mardi, 15.08.2017

Le fabricant de machine-outils, Tornos a enregistré un retour à la rentabilité et se dit optimiste pour la suite.

Les entrées de commandes ont décollé de 64,7%. (Keystone)

Le fabricant prévôtois de machines-outils Tornos a confirmé mardi son retour à la rentabilité au premier semestre et fait état d'entrées de commandes en forte hausse. La direction entrevoit des perspectives "clairement favorables" en seconde partie d'année qui devraient porter la rentabilité du groupe.

Les entrées de commandes ont décollé de 64,7% à 103,2 millions de francs suisses et le chiffre d'affaires de 17,5% à 82,1 millions entre janvier et juin, a indiqué Tornos dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, l'entreprise a enregistré un résultat d'exploitation (Ebit) de 1,7 millions de francs suisses, après un résultat négatif de 2,5 millions un an plus tôt. La marge a progressé à 2%, alors qu'elle s'était établie dans le négatif à 3,5% il y a un an. Le bénéfice net a atteint 0,3 millions, contre une perte nette de 3,5 millions au premier semestre 2016. Ces deux chiffres clés avaient déjà été annoncés fin juillet.

La direction s'est voulue très optimiste pour la suite de l'exercice, disant tabler sur des perspectives "clairement favorables" dans le secteur des machines en Suisse. "Tornos est bien préparé pour continuer à profiter de la hausse de la demande", a estimé le groupe. Ce dernier table sur un Ebit et un résultat net positifs pour l'ensemble de l'année. (awp)