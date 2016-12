Hochdorf finalise l'acquisition de Pharmalys

mardi, 20.12.2016

Le fabricant de lait en poudre et d'aliments pour bébés Hochdorf a finalisé l'acquisition du distributeur zougois Pharmalys Laboratories.

A fin 2016, Hochdorf détiendra 51% de Pharmalys Laboratories et de Pharmalys Africa.

Le fabricant de lait en poudre et d'aliments pour bébés Hochdorf a finalisé l'acquisition du distributeur zougois Pharmalys Laboratories et la création de la société commune Pharmalys Africa, a annoncé mardi le groupe lucernois.



A fin 2016, Hochdorf détiendra 51% de Pharmalys Laboratories et de Pharmalys Africa. Quant à Pharmalys Tunisia, Hochdorf n'en détient pour l'heure que 49%, mais augmentera sa participation à 51% après le feu vert des autorités tunisiennes, selon un communiqué.



Fin novembre, les actionnaires de Hochdorf avaient validé une augmentation de capital nécessaire à l'acquisition.



Le directeur général de Hochdorf, Thomas Eisenring, avait récemment affirmé dans la presse vouloir à terme doubler les marges dans les activités d'aliments pour bébés avec cette acquisition dévoilée fin octobre.



Depuis 2008, Hochdorf fournit des aliments pour bébés au groupe Pharmalys. Amir Mechria, fondateur et directeur général (CEO) de Pharmalys, serait également intéressé à une participation dans Hochdorf Holding moyennant un échange d'actions. - (awp)