Huber+Suhner a augmenté ses ventes et les entrées de commandes en 2016

mardi, 24.01.2017

Le fabricant de composants Huber+Suhner a enregistré en 2016 une hausse du chiffre d'affaires net de 4,4% sur un an à 737 millions de francs. Corrigée des effets de portefeuille, des monnaies et des variations du cuivre, la croissance a atteint un "niveau à peu près semblable", a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. L'année précédente, elle avait été négative en raison du "choc du franc". Les entrées de commandes ont progressé de 6,2% à 747 millions.



Ces résultats sont en conséquence plus ou moins conformes aux prévisions des analystes. Le consensus AWP avait tablé sur un chiffre d'affaires de 739,7 millions de francs et des entrées de commandes à 744,9 millions.



L'entreprise qualifie la progression de "solide". "La croissance réjouissante a été portée par le marché de la communication", a-t-elle commenté. Des parts de marché ont été gagnées parmi les grands équipementiers en communication et des résultats ont également été atteints dans l'application Fiber-to-the Antenna.



Concernant les perspectives, la direction de Huber+Suhner a confirmé son objectif de marge Ebit pour l'ensemble de l'année 2016. Celle-ci est attendue dans le haut de la fourchette entre 6% et 9%.



Les résultats définitifs seront publiés le 14 mars. - (awp)