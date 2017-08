Schindler voit son bénéfice bondir au 1er semestre

mardi, 15.08.2017

Le fabricant d'ascenseur et d'escalier mécaniques a enregistré un bénéfice net en hausse de 12,6%.

Schindler dépasse les prévisions du consensus AWP. (Keystone)

Schindler a enregistré un bénéfice net en hausse de 12,6% à 419 millions au premier semestre, dépassant les prévisions du consensus AWP. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques souhaite poursuivre le renforcement de sa rentabilité et cible un résultat net annuel entre 840 et 880 millions, a-t-il indiqué mardi.

Le résultat opérationnel (Ebit) a bondi de 10,7%, ou 10,1% en monnaies locales, à 558 millions de francs suisses. La marge correspondante a été améliorée de 0,8 point de pourcentage à 11,7%. Hors coûts de restructuration, soit 12 millions, la marge Ebit s'est inscrit à 12%, précise le communiqué.

Les ventes ont progressé de 2,7% à 4,77 milliards de francs suisses, soit 2,9% en monnaies locales. Les entrées de commandes ont crû de 5,2% à 5,35 milliards, une hausse de 5,6% hors effets de change. La région Amériques a enregistré la plus forte croissance, suivie par l'Europe. Le carnet de commande totalisait 10,3 milliards fin juin, une augmentation de 3,4% ou 6,5% en monnaies locales par rapport à fin décembre 2016.

Les chiffres dépassent les prévisions du consensus AWP en matière de bénéfice net, escompté à 404 millions de francs suisses. Pour l'Ebit, attendu à 557 millions et les entrées de commande à 5,36 mrd, les analystes ont presque visé juste. Toutefois, les ventes se sont inscrites en dessous des estimations, qui s'étaient fixées en moyenne à 4,83 milliards.

Sur le seul deuxième trimestre, l'Ebit a augmenté de 10,8% à 298 millions, pour une marge afférente de 11,9% ou 12,2% hors coûts de restructuration. Les entrées de commandes se sont inscrites en hausse de 4,7% à 2,74 milliards et les ventes ont progressé de 1,6% à 2,51 milliards.

Schindler a confirmé ses objectifs pour le reste de l'année, avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 3% à 5% en monnaies locales. L'accent sera mis sur l'amélioration de l'efficience opérationnelle. (awp)