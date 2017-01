Givaudan rachète le spécialiste des arômes naturels Activ International

mardi, 17.01.2017

Le fabricant d'arômes et parfums Givaudan a fait l'acquisition du spécialiste d'arômes naturels Activ International. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie 2020 de la société qui vise à renforcer ses capacités dans le domaine des solutions d'arômes naturels destinées à la clientèle, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Activ International, sise à Bienne, propose à ses clients une gamme d'arômes naturels et biologiques, d'extraits marins et de solutions culinaires à base de fruits de mer et de légumes. La société exerce ses activités à partir de ses sites de Somerset (New Jersey, Etats-Unis), Melaka (Malaisie), Mitry-Mori (Paris, France) et Arequipa (Pérou). Elle emploie 170 collaborateurs dans le monde.



Bien que les termes de la transaction n'aient pas été dévoilés, l'activité d'Activ International aurait représenté environ 40 mio CHF de chiffre d'affaires supplémentaire pour les résultats de Givaudan en 2016, sur une base pro forma, lit-on. Givaudan entend financer la transaction à partir de ressources existantes. - (awp)