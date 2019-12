Sonova enregistre un bon semestre et relève ses objectifs

mardi, 19.11.2019

Le fabricant d'appareils auditifs Sonova a engrangé un chiffre d'affaires semestriel meilleur qu'attendu pour son exercice décalé 2019/2020, clos fin septembre.

La performance est à mettre sur le compte des trois divisions du groupe.(Keystone)

Le chiffre d'affaires du fabricant d'appareils auditifs Sonova a atteint 1,43 milliards de francs, en hausse de 9,4% sur un an, selon le communiqué paru mardi. La performance est à mettre sur le compte des trois divisions du groupe, qui ont gagné des parts de marché. Le groupe relève ses prévisions pour l'année entière.



Le résultat d'exploitation (Ebita) ajusté s'est inscrit à 279,5 millions (+11,2%), quand le bénéfice net a atteint 215,5 millions (+15,1%).



Les ventes ont été plus importantes que prévues par le consensus AWP. En revanche, l'Ebita et le bénéfice net s'inscrivent en deçà des prévisions les plus pessimistes.



Au regard des six premiers mois de cet exercice, l'entreprise de Stäfa relève ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend à une croissance des ventes de 8 à 10% en monnaies locales, contre 6 à 8% auparavant. L'Ebita ajusté devrait atteindre de 12 à 15%, contre 9 à 13%.



Les objectifs à moyen terme ne changent pas.(awp)