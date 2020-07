La performance de Mikron plombée par la paralysie du marché automobile

jeudi, 23.07.2020

Le fabricant biennois de machines de précision Mikron a vu ses recettes et de sa rentabilité chuter au premier semestre.

Le site de production de Mikron Automation à Boudry, dans le canton de Neuchâtel. L'entreprise est un fournisseur mondial de systèmes d'assemblage et de test. (Keystone)

Le fabricant biennois Mikron a annoncé jeudi une chute de ses recettes de 31,4% en comparaison annuelle et une baisse du bénéfice opérationnel (Ebit). Ces résultats s'expliquent par l'effondrement du marché automobile causé par la pandémie de Covid-19.



Le producteur de machines-outils a affiché des ventes en repli à 121,3 millions, contre 176,8 millions fin juin 2019, selon un communiqué. L'Ebit est ressorti en négatif à 5,7 millions de francs, contre +7,5 millions il y a un an.



Mikron a inscrit une perte nette de 24,0 millions de francs entre janvier et fin juin, après un bénéfice net de 4,7 millions à la même période l'année dernière.



Ces chiffres sont conformes aux prévisions données par Mikron. Début juillet, le groupe avait averti d'un Ebit négatif au premier semestre du fait de la pandémie.



Pour l'entreprise, l'Ebit continuera de diminuer au deuxième semestre par rapport au premier. Elle estime aussi que les recettes de l'ensemble de l'année 2020 seront "significativement inférieurs" à celles de 2019. (AWP)



