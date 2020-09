Nette croissance du secteur de la gestion d'actifs en Suisse

vendredi, 25.09.2020

Le domaine de la gestion d'actifs a enregistré l'année dernière une solide progression en Suisse, profitant de bonnes conditions-cadres et de son rôle de pilier du secteur financier, ont affirmé vendredi l'Institut zougois des services financiers (IFZ) de l'université de Lucerne et l'Association suisse de la gestion d'actifs.

Le secteur de la gestion d'actifs, qui compte près de 10'000 emplois en Suisse, a dégagé au total quelque 13,85 milliards de francs de recettes et environ 4,95 milliards de bénéfices.(Keystone)

A la fin de l'année dernière, le domaine de la gestion d'actifs comptabilisait des actifs sous gestion de 2519 milliards de francs, en hausse de 16,5% sur un an, selon un communiqué. Les entrées nettes de fonds ont totalisé environ 100 milliards sur la période. L'Institut zougois des services financiers (IFZ) de l'université de Lucerne et l'Association suisse de la gestion d'actifs font état d'une solide progression.



La marge bénéficiaire moyenne a été estimée à 19,5 points de base des actifs sous gestion, tandis que le ratio coûts-revenus moyen se situe aux alentours de 64%. Le secteur, qui compte près de 10'000 emplois en Suisse, a dégagé au total quelque 13,85 milliards de francs de recettes et environ 4,95 milliards de bénéfices.



La gestion d'actifs "continue de bénéficier de bonnes conditions-cadres en Suisse, où il s'est imposé comme un pilier porteur du secteur financier", ont estimé les auteurs de l'étude. Selon les spécialistes de la branche, "la réglementation ne constitue plus la principale difficulté".(AWP)