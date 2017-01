Devises: l'euro stable face à un dollar revigoré par l'emploi aux Etats-Unis

lundi, 09.01.2017

Le dollar et, plus largement, l'ensemble du marché des changes sont perturbés par les actions sur le yuan des autorités chinoises.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,0531 dollar, comme vendredi soir.

La monnaie européenne était stable face à la monnaie nippone à 123,25 yens, comme vendredi.



Le dollar aussi se stabilisait face à la devise japonaise à 117,04 yens contre 117,03 yens vendredi.



Publiés vendredi, les chiffres de l'emploi aux États-Unis, s'ils ont fait état d'embauches moindres que prévu et d'une hausse du taux de chômage en décembre, l'évolution des salaires s'est révélée meilleure qu'attendu.



Sur le marché des changes, cet élément est particulièrement crucial car il est surveillé avec attention par la Réserve fédérale (Fed) et pourrait donc l'encourager à poursuivre de façon soutenue un resserrement susceptible de profiter au dollar.



De plus, si les embauches de décembre ont déçu, celles de novembre ont été révisées en hausse.



Ces chiffres ont redonné un peu d'élan à un dollar qui a connu un début d'année difficile après avoir flambé pendant toute la fin 2016 dans le sillage de l'élection à la présidence américaine du républicain Donald Trump.



La semaine dernière, le billet vert a paru pâtir de rééquilibrages techniques après cette embellie ainsi que d'un document sur la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui avait alors relevé ses taux pour la première fois depuis un an mais qui, selon ces "minutes", s'était aussi inquiétée de la force du dollar.



Des dirigeants de la FED doivent s'exprimer lundi.



Le dollar et, plus largement, l'ensemble du marché des changes sont aussi perturbés par les actions sur le yuan des autorités chinoises.



La Chine, après avoir relevé vendredi de près de 1% le taux de référence du yuan face au dollar, soit la plus forte hausse journalière depuis onze ans, a abaissé lundi ce taux de quasiment 0,9%, accompagnant finalement la dépréciation persistante de sa monnaie sous forte pression des marchés.



Vers 10H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie européenne à 86,66 pence pour un euro ainsi que face au billet vert à 1,2151 dollar.



La devise suisse montait face à l'euro à 1,0716 franc pour un euro, ainsi que face au dollar à 1,0176 franc pour un dollar.



La devise chinoise valait 6,9352 yuans pour un dollar contre 6,9241 yuans vendredi à 15H30 GMT. - (awp)