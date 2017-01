Also rachète le spécialiste français des réseaux BeIP

lundi, 09.01.2017

Le distributeur informatique Also a annoncé lundi avoir racheté le français BeIP, spécialisé dans les réseaux et la sécurité. Le prix de l'opération n'a pas été précisé.

BeIP, principalement actif en France et en Afrique, s'attend en 2016 à une progression du chiffre d'affaires de 30% à 20 millions d'euros.

"BeIP complète idéalement notre portefeuille existant en France, nous permettant ainsi de renforcer et d'étendre notre position sur ce marché", a indiqué le directeur général (CEO) d'Also, Gustavo Möller-Hergt. Ce dernier s'attend à augmenter les recettes de la société hexagonale, qui emploie une vingtaine de salariés.



Le patron de BeIP, Erwan Le Guen, va rester actionnaire minoritaire et continuer à être actif dans la société. - (awp)