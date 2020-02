Aldi inaugure la plus grande installation continue de panneaux solaires de Suisse

mardi, 11.02.2020

Le discounter suisse Aldi a inauguré une installation photovoltaïque sur le toit de son centre logistique dans le canton de Lucerne. D'ici un an, les toits des 80 filiales seront équipés avec des panneaux solaires.

La taille de l’installation photovoltaïque est plus de 1000 fois supérieure à celle d’une installation photovoltaïque moyenne sur le toit d’une maison individuelle.

Depuis quelques jours, la nouvelle installation photovoltaïque sur le toit du centre logistique d'Aldi Suisseà Perlen (LU) fournit de l’électricité issue d’énergies renouvelables. À l'issue de 16 semaines de travaux, 20'000 panneaux sur la superficie du toit de 45'000m2 alimentent désormais aussi bien le centre de distribution qu'un grand nombre de ménages de la région en énergie solaire propre. Le discounter suisse équipera d’ici l’été 2021 les toits d’environ 80 filiales avec des panneaux photovoltaïques.

La taille de 6 terrains de football

Avec une surface de 45'000 m2, soit environ six terrains de football, et une puissance installée de 6460 kilowatts-crête, la taille de l’installation photovoltaïque est plus de 1000 fois supérieure à celle d’une installation photovoltaïque moyenne sur le toit d’une maison individuelle. Elle représente ainsi la plus grande installation de panneaux solaires de Suisse sur une seule et même toiture. Il est prévu que l’installation sur le toit de la succursale de Perlen produise en un an une quantité d’électricité équivalente à celle consommée par 2150 ménages de deux personnes.

«La construction d’une installation photovoltaïque avait déjà été prise en compte en 2016, lorsque le centre de distribution de Perlen a été construit. La réalisation du projet a dû être reportée suite à des décisions prises en matière de politique énergétique», déclare Robert Pontius, Directeur du centre de distribution d’Aldi Suisse à Perlen.

Aventron AG loue la surface du toit et est responsable de l’approvisionnement de 2000 ménages en électricité produite de manière durable. La mise en place de l’installation a été menée à bien par la BE Netz AG, dont le siège est à Lucerne.

D’ici 2021, 40% des filiales Aldi de toute la Suisse seront équipées de nouvelles installations comprenant un total d’environ 50'000 modules photovoltaïques.