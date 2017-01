Helvetia: l'assureur souhaite grandir mais pas au détriment du dividende

mercredi, 18.01.2017

Le directeur général d'Helvetia Philipp Gmür souhaite grandir à l'international et en Suisse, mais pas au détriment du dividende.

Le dirigeant vise un volume d'affaires de 10 milliards de francs au niveau du groupe.

Le directeur général d'Helvetia Philipp Gmür souhaite grandir à l'international et en Suisse, mais pas au détriment du dividende. Le dirigeant vise un volume d'affaires de 10 milliards de francs au niveau du groupe, a-t-il indiqué dans une interview à l'hebdomadaire alémanique "Finanz und Wirtschaft" mercredi.



"Nous n'y arriverons pas sans acquisition mais nous grandirons de manière contrôlée", se promet-il. La rentabilité est le premier objectif. Le volume d'affaires additionnel sera généré par de nouvelles voies de commercialisation par les canaux numériques mais également par des accords de coopération supplémentaires avec les banques, à l'image de ce qui a été fait en Italie.



M. Gmür dispose pour le moment d'environ 200 mio CHF pour financer en propre des acquisitions. "Nous sommes cotés et avons par conséquent toutes les options offertes par le marché des capitaux. Nous souhaitons nous déployer en premier lieu en Allemagne et en Espagne."



La croissance ne se fera pas au détriment du dividende, insiste-t-il. "Nous tiendrons notre promesse de verser au moins 1 mrd CHF à nos actionnaires pour les années 2016 à 2020 cumulées".



Helvetia est frappé par les taux négatifs et a du payer un "montant en millions à un chiffre" pour les six premiers mois de l'année 2016. Mais, l'influence sur les résultats reste limitée.



Pour 2017, M. Gmür souhaite renforcer la visibilité d'Helvetia sur le marché de l'assurance et y apporter ses propres caractéristiques. L'assureur dispose pour cela de tous les atouts, à savoir "la taille nécessaire, des collaborateurs motivés et une puissance financière". - (awp)