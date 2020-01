Sunrise: démission surprise du patron Olaf Swantee

vendredi, 03.01.2020

Le directeur général de Sunrise, Olaf Swantee, est remplacé avec effet immédiat par le responsable des finances André Krause. Commentaire.

Olaf Swantee.

L'opérateur Sunrise a annoncé vendredi le départ inattendu du directeur général Olaf Swantee, qui est remplacé avec effet immédiat par le responsable des finances André Krause.



Le président Peter Kurer et le vice-président Peter Schöpfer ne se représenteront pas quant à eux pour un nouveau mandat à la prochaine assemblée générale du groupe. Ces changements interviennent après l'échec de la fusion avec UPC Suisse.



Aucune indication n'a été donnée dans le communiqué sur les raisons de ces départs.

M. Krause a rejoint le numéro deux helvétique du secteur en 2011, participant notamment à l'entrée en Bourse de la société et à la cession des antennes de télécommunication.



Le nouveau patron, de nationalité allemande, dispose "d'une vaste expérience" dans le domaine, qu'il a notamment acquise dans ses précédentes fonctions de directeur financier chez Telefónica O2 Germany.



Face à la résistance de certains actionnaires réticents à procéder à une augmentation de capital, Sunrise avait abandonné en octobre dernier le rachat d'UPC Suisse pour 6,3 milliards de francs.



La résiliation de l'accord de vente avec le propriétaire Liberty Global a entraîné le versement au géant américain d'une pénalité de 50 millions de francs.

Réaction positive en Bourse après la démission du patron

Les investisseurs réagissaient positivement vendredi à l'annonce surprise de la démission du directeur général de Sunrise, Olaf Swantee. Les analystes n'ont pas été étonnés, mais sont néanmoins déçus par le départ d'un responsable perçu comme compétent.



A 09h19, le titre Sunrise augmentait de 0,7% à 76,55 francs, s'établissant à contre-courant d'un indice élargi SPI en repli de 0,10% pour la première séance de l'année.



Hormis le directeur général, remplacé par le directeur financier André Krause, le président Peter Kurer et le vice-président Peter Schöpfer ne se représenteront pas à leur réélection à la prochaine assemblée générale de cette année.(awp)

Commentaire: Les germes de la nouvelles stratégie sont là

Les protagonistes de la fusion avec UPC quittent Sunrise. Les départs du président Peter Kurer et du CEO Olaf Swantee paraissent parfaitement logiques, malgré un timing qui peut surprendre. Pour le premier, c’est clairement le cas, tant il a cherché à faire passer ce projet, en tentant même de contourner l’opposition de l’actionnaire le plus important. Mais pour le second, cela suscite plus de doutes. Certes, en se basant sur ses déclarations publiques, il a défendu le projet avec au moins autant de vigueur que le président. Le positionnement stratégique de Sunrise n’a en revanche heureusement pas été aussi radical, voire quelque peu contradictoire. Très pertinente du point de vue des caractéristiques technologiques, l’idée du déploiement de la 5G dans les régions périphériques en tant que réseau le plus performant concurrence le câble de manière au moins implicite. Les germes du nouveau positionnement de Sunrise semblent ainsi déjà contenus dans la structure actuelle du groupe. L’arrivée de la 5G signifie que les chances des opérateurs focalisés sur un réseau mobile n’ont jamais été aussi bonnes. D’autant plus qu’au sein des consommateurs, la tendance risque d’aller vers l’intégration de plusieurs services (téléphone mobile, internet, télévision) dans un seul abonnement, plutôt que de s’appuyer sur des offres combinées. Deux inconnues majeures subsistent cependant: l’orientation stratégique que voudra donner André Krause, et la vitesse du déploiement de la 5G en Suisse, qui dépend largement de décisions politiques. (Christian Affolter)