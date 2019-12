Swiss: Lufthansa intègre le CFO Michael Niggemann au sein de sa direction

mardi, 03.12.2019

Le directeur financier de Swiss, Michael Niggemann, intègrera dès l'an prochain la direction générale de Lufthansa.

Michael Niggemann.

Au sein de la direction générale de Lufthansa, Michael Niggemann reprendra le département des ressources humaines et des affaires juridiques de la maison-mère allemande, en remplacement de Bettina Volkens, précise un communiqué de la compagnie nationale mardi.



A côté de ses attributions en qualité de CFO, M. Niggemann supervisait aussi les ressources humaines et les affaires juridiques de Swiss, ainsi que Swisscargo et les technologies de l'information du transporteur aérien helvétique.(awp)