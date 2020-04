Banques, ne versez pas de dividendes

jeudi, 02.04.2020

Le directeur de la Finma a exhorté les établissements bancaires du pays à ne pas verser de dividendes, et ce, malgré les attentes des actionnaires.

Mark Branson, le directeur de la Finma, dit s'attendre à des défaillances de crédit, en raison de la récession mondiale qui se profile (Keystone).

Le directeur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), Mark Branson, a une nouvelle fois demandé aux banques de se retenir de verser des dividendes. «Nous ne voulons pas avoir à découvrir plus tard dans l'année que nous aurions eu besoin de ces fonds», a-t-il déclaré dans l'émission Tagesgespräch de la radio SRF.



Impossible de prévoir à quel point les bilans des banques seront mis à rude épreuve. «Dans le même temps, ce n'est pas une décision facile car les actionnaires ont des attentes et des besoins», a concédé le patron du régulateur. Il a rappelé que les autorités ont accordé, en raison de la crise liée au coronavirus, un allègement des normes en matière de capital. «Cela donne 20 milliards de francs de capital que les banques pourront utiliser pour leurs clients au fil du temps». Pour les banques dont les assemblées générales ont décidé ou devraient décider après le 25 mars une distribution pour l'exercice 2019, les fonds propres libérés par les assouplissements seront réduits à hauteur de la distribution prévue ou effectivement réalisée.



Pour Mark Branson, il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une «compensation». Il a ajouté que les institutions partenaires de la Finma dans l'Union européenne ou en Grande-Bretagne avaient aussi demandé aux établissements financiers de faire preuve de prudence en matière de versement aux actionnaires.Plusieurs groupes européens se sont depuis engagés à ne pas rémunérer leurs actionnaires au moins jusqu'à octobre. En revanche en Suisse, UBS et Credit Suisse n'entendent pas priver leurs actionnaires de dividende.



Par ailleurs, le directeur de la Finma dit s'attendre à des défaillances de crédit, en raison de la récession mondiale qui se profile. «Nous ferons tout notre possible pour que le système (bancaire suisse) reste solide et joue son rôle de soutien à l'économie.»

