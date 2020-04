Belle prestation du groupe schwytzois Avaloq en 2019

jeudi, 02.04.2020

Le développeur helvétique de logiciels bancaires a amélioré ses recettes et sa rentabilité en 2019

Jürg Hunziker. Le CEO est au bénéfice de 30 ans d’expertise dans les technologies financières et bancaires

Le prestataire de services financiers Avaloq a vu ses ventes et la profitabilité croître l'année dernière. La société schwytzoise n'a pas formulé de prévision pour 2020, admettant néanmoins que le contexte actuel était «très difficile» avec la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 6% à 609 millions de francs, tandis que le résultat brut d'exploitation ajusté a atteint 97 millions, une progression de 6,6% comparé à 2018.

«Nous sommes parvenus à améliorer notre rentabilité et à faire progresser notre activité en réussissant à intégrer de nouveaux clients sur des marchés existants et sur de nouveaux marchés», a indiqué le directeur financier Dean Gluyas. Avaloq a profité de plusieurs lancements de produits et a acquis de nouveaux clients, notamment dans la gestion de patrimoine en Asie-Pacifique. Les liquidités disponibles ont, quant à elles, atteint plus de 200 millions de francs, en nette hausse comparé aux 144 millions de l'année précédente.



«2019 a été une nouvelle année exceptionnelle pour la croissance d'Avaloq, marquée en début d'exercice par le lancement de toutes les banques Raiffeisen en Suisse et en décembre par l'annonce de l'extension significative de notre relation avec DBS Bank», a rappelé le directeur général Jürg Hunziker. Selon ce dernier, les produits et services du groupe "ont continué de bénéficier d'une demande croissante de la part de nouveaux clients ou de clients établis, dans le domaine du SaaS (logiciel en tant que service) mais surtout dans celui du BPaaS (processus d'entreprises en tant que service), et nous nous attendons à ce que cette croissance s'accélère encore en 2020". (AWP)