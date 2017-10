Malgré ses nouveaux clients, Avaloq va supprimer 60 postes en Suisse

jeudi, 26.10.2017

Le développeur de logiciels bancaires Avaloq va supprimer jusqu'à 60 postes répartis sur ses quatre sites. Celui du Tessin subira les coupes les plus sévères.

Une consultation avec le personnel a été initiée mercredi dans le but de réduire tant que possible le nombre de postes biffés, a souligné le développeur de logiciels.

Le développeur de logiciels bancaires Avaloq a lancé un plan de restructuration pour sa division Avaloq Sourcing, anciennement B-Source. Le groupe schwytzois prévoit de supprimer jusqu'à 60 postes, dont la moitié au Tessin, a indiqué une porte-parole, confirmant une information parue la veille dans plusieurs médias. Cette restructuration intervient alors qu'Avaloq parvient à attirer des nouveaux clients.

Basée au Tessin, Avaloq Sourcing dispose de quatre sites, à Bioggio, Pregassona, Nyon et Adliswil. Tous seront concernés par les suppressions, mais c'est le premier qui subira les coupes les plus sévères. Dans le pire scénario, 7% de l'effectif de la division (3% au niveau du groupe) passerait à la trappe.

La restructuration s'explique par la perte des mandats des deux cofondateurs de B-Source, Generali et BSI. Avaloq n'a pas souhaité chiffrer le manque à gagner causé par ces départs.

En 2011, B-Source est devenue une coentreprise de BSI, alors détenue par Generali, et Avaloq. En février 2015, la banque privée tessinoise a cédé sa participation de 49% au groupe schwytzois, qui détenait les 51% restants.

La reprise de BSI par EFG International, groupe qui utilise la plateforme du concurrent Temenos, a sonné le glas de la collaboration historique entre l'établissement tessinois et Avaloq Sourcing, respectivement B-Source. Generali a également rompu le contrat qui le liait en Suisse à son ancien partenaire.

En mai 2016, Avaloq avait réclamé 90 millions de francs à BSI, prétentions que l'établissement tessinois avait alors contestées.

Nouveaux clients

Cette restructuration intervient alors qu'Avaloq parvient à attirer des nouveaux clients. La banque privée genevoise Edmond de Rothschild (Suisse) a externalisé une partie de son informatique et utilise désormais l'Avaloq Banking Suite, a annoncé la société schwytzoise dans un communiqué.

ApoBank, la banque des pharmaciens et médecins allemands, est venue gonfler les rangs des utilisateurs de cette plateforme il y a deux semaines. Six nouveaux contrats ont été signés en 2016 avec notamment Axion Swiss Bank, Arab Bank et Notenstein La Roche Privatbank, qui appartient au groupe Raiffeisen, un des grands actionnaires d'Avaloq.

Pour l'instant, ces nouveaux clients n'ont pas permis de compenser les recettes perdues en raison du retrait de BSI et Generali.

Le terrain perdu devrait être rattrapé à moyen terme, assure le groupe. De nouveaux engagements pourraient intervenir une fois cet objectif atteint.

La clientèle sera désormais plus ciblée et composée uniquement d'acteurs bancaires dont les exigences sont compatibles avec l'offre actuelle, explique Avaloq.

Le groupe revendique une clientèle composée de 155 institutions financières, dont 270 succursales de Raiffeisen en Suisse. Il emploie 2000 personnes environ.(awp)