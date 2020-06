Lionel Meylan déploie ses ailes à Lausanne avec Breitling

mercredi, 03.06.2020

Le détaillant veveysan Lionel Meylan a repris la direction de la boutique lausannoise de Breitling

EF



De gauche à droite: Julien Meylan, Yannick Meylan et Lionel Meylan.

La Maison Lionel Meylan reprend la direction de la boutique lausannoise de Breitling. Le partenariat s’inscrit dans la continuité d’une relation de confiance instaurée depuis près de trois décennies entre la marque au «B» emblématique et l’entreprise horlogère familiale de Vevey. Ensemble, les deux Maisons partagent une même vision fondée sur la quête de la précision, l’expertise horlogère et un sens du service irréprochable.



Vue de l’extérieur, la devanture de la boutique du 12 rue Saint-François, à Lausanne, arbore toujours le légendaire «B» de Breitling. Le changement se révèle une fois passée la porte de cette adresse dédiée à la précision chronométrique, à l’innovation et à l’élégance horlogère: désormais l’expertise et le sens du service qui caractérisent la Maison Lionel Meylan y sont à l’œuvre. Depuis le 16 avril 2020, l’entreprise horlogère familiale de Vevey a repris la direction de la boutique lausannoise de Breitling. Ce partenariat inédit pose un nouveau jalon dans la relation de confiance, qui unit les deux Maisons depuis près de 30 ans.



Breitling est l’une des premières marques horlogères historiquement représentées par la Maison Lionel Meylan. Une association qui s’inscrit dans la durée et repose sur des valeurs partagées. Sans oublier la passion de l’aviation, l’un des territoires d’expression de Breitling, qui se transmet également de père en fils au sein de la famille Meylan. A bord du biplan de haute voltige familial, un Bücker surnommé le Poussin en référence à sa couleur jaune, Lionel Meylan s’est longtemps fait un plaisir d’accompagner les acquéreurs d’un garde-temps signé Breitling pour le baptême de l’air de leur montre. Une expérience inoubliable qui reflète le sens du service cher à la Maison Lionel Meylan. Un relationnel client unique qui l’a naturellement menée à la reprise de la direction de la boutique lausannoise de Breitling.



«La Maison Lionel Meylan est un membre important de notre Breitling Squad. Depuis près de 30 ans, Lionel puis ses fils Julien & Yannick portent nos valeurs auprès des clients et sont aussi animés de cette approche d’un luxe inclusif. La continuité et la cohérence font partie de nos fondamentaux, de nos produits à notre réseau de distribution. Je suis donc très heureux que notre boutique de Lausanne soit entre les mains de la Maison Meylan», explique Georges Kern, CEO de Breitling.

La famille Meylan est originaire de la Vallée de Joux. La société Lionel Meylan SA a été créée le 1er août 1990. Elle compte deux boutiques à Vevey et une au Glacier 3000. Elle emploie actuellement 15 collaborateurs. Horloger de pères en fils depuis six générations, Lionel Meylan SA bénéficie d’un savoir-faire horloger et d’une expertise en gemmologie attestés. Elle compte une trentaine de marques horlogères et joaillières dans son assortiment.



Depuis 1884, Breitling s’est forgé une réputation mondiale pour ses montres de haute précision, son rôle de pionnier dans le développement du chronographe- bracelet. Breitling fabrique ses propres mouvements en interne et la qualité de chaque montre est confirmée par son statut de chronomètre certifié COSC, fabriqué en Suisse.