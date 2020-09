Coop va équiper 100 points de vente de bornes de recharge électrique

lundi, 28.09.2020

Le détaillant Coop va équiper en collaboration avec le zurichois Energie 360° une centaine de points de vente de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le prix de l'électricité sera identique à toutes les bornes de recharge, assure Coop.(Keystone)

Les clients Coop pourront recharger leurs véhicules électriques en allant faire leurs courses. D'ici la fin de l'année, des stations de recharge pour véhicules électriques devraient être installées sur une vingtaine de sites Coop. L'installation des bornes restantes sera échelonnée jusqu'en 2023, précisent les deux partenaires lundi dans un communiqué.



Le prix de l'électricité sera identique à toutes les bornes de recharge, et l'énergie proviendra essentiellement de sources respectueuses de l'environnement, assure Coop. Les stations seront en outre intégrées au réseau "swisscharge.ch", qui comprend plus de 48'000 points de recharge dans toute l'Europe.



Ce lancement fait suite à une phase pilote de deux ans couronnée de succès, poursuit le communiqué. Spécialisé dans les solutions énergétiques et de mobilité, Energie 360° est détenu à 96% par la ville de Zurich et emploie quelque 280 collaborateurs.(AWP)