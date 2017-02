Swisscom lâche le réseau fribourgeois de fibre optique

mercredi, 01.02.2017

Le déploiement de la fibre optique dans tout le canton de Fribourg prendra plus de temps que prévu. Il se poursuivra sans Swisscom, qui a rompu son partenariat avec la société ftth fr.



Le groupe de télécoms a mis un terme à une collaboration qui durait depuis quatre ans. Il a expliqué à l'entreprise fribourgeoise qu'il souhaitait introduire une autre technologie.



Après une analyse approfondie, ftth fr a décidé de continuer seule, a-t-elle annoncé mercredi. Elle "reste persuadée que le passage à un réseau tout fibre optique sera tôt ou tard inévitable".



Cette société a été crée en 2012 par les entreprises énergétiques Groupe E, Gruyère Energie et IB-Murten, ainsi que le Canton. Objectif: connecter tous les logements et entreprises du canton, tant dans les villages que dans les villes. L'Etat a mis 5 millions de francs dans le capital et a prêté 35 millions sans intérêts.



Fin 2016, plus de 47'000 logements sur 150'000 étaient raccordés. Les investissements ont atteint 27 millions de francs. En 2017-2018, ftth fr souhaite raccorder 12'500 logements supplémentaires.



Au vu de cette rupture de collaboration, le déploiement prendra du retard sur le calendrier initial, précise la société. Celle-ci se concentrera sur les régions où le besoin est le plus fort en raison d'une mauvaise couverture en services de télécommunications. - (awp)