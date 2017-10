Le déficit budgétaire bondit aux Etats-Unis

samedi, 21.10.2017

Le déficit budgétaire des Etats-Unis pour l'exercice 2017 a bondi de 13,6% en 2017 représentant désormais 3,5% du PIB, sous l'effet des dépenses de santé et de la baisse des versements de dividendes de la Banque centrale.

Pour le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin: "Les résultats du budget actuel illustrent l'importance de parvenir à une croissance économique robuste et durable" (Keystone)

Le déficit des finances des Etats-Unis s'est établi à 666 milliards de dollars sur les douze mois de l'année budgétaire (clos fin septembre) contre 586 milliards en 2016, selon les chiffres du Trésor américain publiés vendredi.

Il reste toutefois inférieur aux prévisions des services du budget du congrès (CBO) qui tablaient sur 693 milliards de dollars.

"Les résultats du budget actuel illustrent l'importance de parvenir à une croissance économique robuste et durable", a commenté le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

L'administration Trump s'est fixé un objectif de croissance de 3% voire davantage du Produit intérieur brut (PIB). Mais pour le moment, la Banque centrale (Fed) estime la croissance à 2,4% en rythme annuel.

"En combinant réforme fiscale et allègement de la régulation, ce pays peut revenir à des niveaux de croissance du PIB plus élevés", a fait valoir M. Mnuchin alors que le gouvernement a dévoilé il y a quelques semaines un projet de réforme fiscale.

Parmi les grandes lignes de cette grande réforme de la fiscalité voulue par la majorité et le président, une gigantesque baisse d'impôts: baisse de l'impôt sur les sociétés de 35 à 20%, baisse de l'impôt sur le revenu pour la plupart des ménages, et suppression de nombreuses déductions fiscales, au nom d'une simplification.

Au total, la réforme coûterait 2.400 milliards de dollars sur la première décennie, selon des experts du Tax Policy Center, ce qui pose la question de son financement. Mais les promoteurs républicains de la réforme affirment que le regain de croissance compensera ces pertes de recettes fiscales.

"La politique en faveur de la croissance va créer des emplois mieux payés, va redonner de la compétitivité aux entreprises et faire revenir des liquidités" dans le pays, a ajouté le secrétaire au Trésor, en allusion à une proposition pour autoriser les entreprises à rapatrier avec une fiscalité favorable aux Etats-Unis leurs bénéfices réalisés à l'étranger.

Le déficit budgétaire devrait "tirer la sonnette d'alarme pour Washington, a renchéri le directeur du bureau du Budget de la Maison Blanche (OMB) Mick Mulvaney, en rappelant que nous avons besoin de faire croître notre économie et de mettre de l'ordre dans notre budget national". Outre la réforme fiscale, il préconise de contenir les dépenses et de réduire la bureaucratie.

- Population vieillissante -

Dans le détail, les dépenses de l'Etat se sont inscrites en hausse de 3,3% pour s'établir à 3.981 milliards de dollars tandis que les recettes ont baissé de 0,9% à 3.315 milliards.

Le Trésor souligne que les dépenses en matière d'assurance pour les plus âgés (Medicare) et pour les plus démunis (Medicaid) ont contribué à la hausse du déficit avec des progressions respectivement de +1% (708 milliards) et +2% (375 milliards).

Les dépenses de retraites ont quant à elles augmenté de 2% à 1.001 milliards. S'ajoute en outre une hausse de 1% des dépenses consacrées aux programmes militaires (569 milliards) et de 45% dans l'éducation à 112 milliards.

Les intérêts de la dette (263 milliards) ont également pesé dans le budget.

Enfin, les versements des dividendes de la Banque centrale (Fed) au Trésor, qui avaient atteint des montants exceptionnels ces dernières années en raison des profits de la Fed sur ses achats d'actifs pour soutenir l'économie, se sont drastiquement réduits de 30%, soit 34 milliards de moins au bénéfice de l'Etat.

Pour le seul mois de septembre, dernier mois de l'exercice et généralement excédentaire, le solde budgétaire a affiché un excédent de 8 milliards, soit quatre fois moins que les 33 enregistrés en septembre 2016.

A long terme et à politique gouvernementale égale, le déficit budgétaire américain pourrait avoisiner les 1.500 milliards de dollars en 2027 en raison notamment du poids des dépenses de santé et de retraite, selon les prévisions du CBO.