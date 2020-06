The Native publie son rapport annuel juste avant minuit

mardi, 23.06.2020

Le déficit annuel de la société de participations The Native, qui se trouve en instance de faillite, se monte à 12,2 millions de francs.

La société de participations The Native a publié comme promis lundi son rapport d'activité 2019, mais juste avant minuit. L'entreprise en instance de faillite avait auparavant repoussé par deux fois déjà la publication dudit document.

Selon ce dernier, les revenus consolidés ont bondi de 38,6% à 142,2 millions de francs. La perte opérationnelle avant amortissements et dépréciations s'est creusée à 6,8 millions de francs, contre -0,2 million lors de l'exercice précédent.

Le déficit annuel se monte à 12,2 millions de francs, après -8,4 millions un an plus tôt. Les chiffres consolidés n'ont cependant pas encore été audités, a fait savoir The Native.

La société de participations cotée à la Bourse suisse, désormais basée à Bâle après avoir transité par Lausanne et Lugano, a vendu il y a environ trois mois l'ensemble de ses actifs, hormis des instruments financiers porteurs d'intérêts.

Début avril, elle avait déposé un recours demandant la révocation de sa mise en faillite prononcée par un tribunal bâlois. Celle-ci était liée à un accord de résiliation entre l'ancien chef de la société Nicolò von Wunster et les ex-membres du conseil d'administration Gianluigi Facchini et Serge Umansky.

La procédure d'appel ayant un effet suspensif, la balle est désormais dans le camp des tribunaux.

Juste avant l'ouverture de la séance boursière, SIX Exchange Regulation a suspendu la cotation du titre The Native jusqu'à nouvel avis. Sollicité par AWP, le régulateur de la place zurichoise s'est refusé à révéler le motif de sa décision. Il avait cependant brandi la menace d'une suspension en cas de nouveau retard dans la publication du rapport annuel. (awp)