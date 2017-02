Plus de transparence et de bonnes pratiques par la régulation?

jeudi, 02.02.2017

Le débat lors de la matinée de la manifestation jubilé à Berne des 20 ans de la Fondation Ethos s’est focalisé sur l’élimination des moutons noirs ou le nivellement par le haut.

Christian Affolter



Les projets politiques tant au niveau de la Confédération qu’à l’échelle européenne pour améliorer la transparence et les pratiques au sein des entreprises sont nombreux. Invitée à s’exprimer à l’occasion des 20 ans de la Fondation Ethos célébrés à Berne, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s’est montrée engagée en faveur de régulations renforcées. Cela vaut tout particulièrement pour le secteur de l’exploitation et du commerce de matières premières. Elle a notamment rappelé que l’inaction face à des problèmes constatés à large échelle peut conduire à des dégâts importants à la réputation d’un pays tout entier. La Suisse a dû en faire l’expérience dans les affaires l’ayant contrainte à l’abandon du secret bancaire pour les clients internationaux. Simonetta Sommaruga a constaté, non sans un certain regret implicite, qu’il manque actuellement les majorités politiques pour que la Suisse joue à nouveau rôle pionnier. Il faut même constater que, dans le domaine du blanchiment d’argent, elle a perdu son rôle de leader pour retomber au milieu du peloton. Les divers scandales ayant éclaté dans ce contexte – avec la sanction de la Finma à l’égard de Coutts dans l’affaire 1MDB comme dernier chapitre – sont là pour le rappeler. La priorité est donnée à l’autorégulation et au souci d’éviter des pertes de compétitivité des entreprises suisses en raison de réglementations plus strictes qu’à l’étranger. Le régulateur n’est d’ailleurs pas seul à avoir permis aux entreprises d’accomplir des progrès sur le plan de la gouvernance au cours des dernières décennies. L’histoire d’Ethos le rappelle également.

