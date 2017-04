Swiss Re devise les dommages du cyclone Debbie à 350 millions de dollars

jeudi, 13.04.2017

Le cyclone tropical Debbie a atteint les côtes australiennes comme ouragan de catégorie 4, le plus fort enregistré dans cette partie du globe depuis 2015.

Le groupe Swiss Re a chiffré les dommages occasionnés mars par le cyclone Debbie en Australie à quelque 350 millions de dollars. Dans un communiqué diffusé jeudi, le réassureur dit s'attendre à ce que le sinistre se traduise par une part plus importante de pertes commerciales que par le passé. Au total, les pertes assurées pour les dommages causés par le vent, les inondations et les ondes de tempête sont estimées à 1,3 milliard de dollars.

Le 28 mars, le cyclone tropical Debbie a atteint les côtes australiennes comme ouragan de catégorie 4, le plus fort enregistré dans cette partie du globe depuis 2015. "Ce cyclone destructeur a causé des dommages structurels par inondation, onde de tempête et vent dans les régions proches de la côte du Queensland", a indiqué Matthias Weber, responsable des souscriptions pour le groupe Swiss Re, cité dans le communiqué.

La principale zone touchée s'étend sur plus de 990 km autour du point d'impact, atteignant la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Dans cet État, le plus peuplé d'Australie, les digues protégeant le centre et le sud de la ville de Lismore ont été débordées, ce qui a occasionné des dommages qualifiés de "considérables" par Swiss Re.(awp)