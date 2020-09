Credit Suisse: Christian Steinmann nommé responsable de la Région Suisse romande

lundi, 28.09.2020

Le Credit Suisse a nommé Christian Steinmann, responsable de la région Suisse romande. Il succèdera à Michael Willimann.

Christian Steinmann jouit d’une expérience bancaire de plus de 25 ans passée au service de la clientèle du Credit Suisse.

Christian Steinmann est le nouveau responsable de la région Suisse romande au sein de Credit Suisse. Il succèdera au 1er décembre 2020 à Michael Willimann qui après plus de 30 ans d’activité bancaire a décidé de se consacrer à des projets personnels.

Christian Steinmann jouit d’une expérience bancaire de plus de 25 ans passée au service de la clientèle du Credit Suisse. Expert fiscal diplômé et titulaire d’un Master in Business Administration de New York University, HEC Paris et London School of Economics, il est également responsable du Private Banking pour la Région Suisse romande, qui représente les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura et Jura bernois.

Il est membre de la direction régionale romande du Credit Suisse depuis 2016.

Il connaît parfaitement les caractéristiques et la diversité de cette grande région et il pourra s’appuyer sur un excellent réseau relationnel et professionnel pour continuer à y développer, avec tous ses collègues de la direction et l’ensemble des collaborateurs, les activités de la banque.

Christian Steinmann succédera à Michael Willimann à ce poste. Après avoir réalisé une carrière de plus de 30 ans au sein du Credit Suisse, ce dernier a décidé de quitter la banque à la fin de l’année pour se consacrer à des projets personnels.