Trafigura: contrat standard pour le GNL

mardi, 04.04.2017

Le courtier genevois en matières premières propose un document destiné à jeter les bases d’une norme régissant les flux de GNL.

Hadi Hallouche, responsable du GNL chez Trafigura.

Contrairement à d’autres matières premières, le gaz naturel liquéfié (GNL) n’est pas régi par des termes et conditions standard ce qui « crée des inefficacités, un manque de transparence, des obstacles aux nouveaux entrants et par là même une liquidité insuffisante » selon Hadi Hallouche, responsable du GNL chez Trafigura. Convaincu que la création d’un contrat cadre de vente et d'achat (Master Sales and Purchase Agreement - MSPA) améliorerait les conditions d’échange, le groupe Trafigura, en marge de la conférence Gastech qui se tient au Japon cette semaine, propose un document destiné à jeter les bases d’une norme régissant les flux de GNL. Le contrat serait soumis au recours à l’arbitrage des tribunaux singapouriens en cas de litige. Le texte du document est disponible sur le site de Trafigura.