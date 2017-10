Nouveau sommet historique pour le bitcoin

Le cours du bitcoin, moyen de paiement virtuel qui n'est pas régulé, a atteint un niveau jamais vu depuis son lancement il y a plus de huit ans et demi, montant à plus de 5.000 dollars pour un bitcoin.

Le bitcoin ne valait que quelques cents à son lancement en février 2009 par un ou plusieurs informaticiens se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

Vers 10h20, le cours de la crypto-monnaie est monté à un nouveau sommet historique, à 5.183,97 dollars pour un bitcoin, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg, avant de s'installer par la suite au-dessus de 5.000 dollars. Du jamais vu.

Le bitcoin ne valait que quelques cents à son lancement en février 2009 par un ou plusieurs informaticiens se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

Le bitcoin, système de paiement de pair-à-pair qui se base sur la technologie dite "blockchain" ou "chaîne de blocs", est présent sur des plateformes d'échange spécifiques et non sur des marchés régulés. Il n'a pas de cours légal et n'est pas régi par une banque centrale ou un gouvernement mais par une vaste communauté d'internautes.

Son point fort pour ses partisans est qu'il ne peut ainsi pas être soumis à la tentation de la "planche à billets", mais ces critiques soulignent son opacité et extrême volatilité, dénonçant la création d'une bulle spéculative.(awp)