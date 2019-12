Belimo figure parmi les meilleures IPO sur SIX Swiss Exchange

jeudi, 12.12.2019

Le cours de l'action de cette entreprise leader dans la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation est passée de 225 à plus de 6700 francs de 1995 à aujourd'hui.

Philippe Rey



Belimo: une performance économique impressionnante parmi les entreprises de taille moyenne cotées.

Belimo représente une des meilleures introductions en Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) effectuées lors des 25 dernières années et sans doute bien plus loin encore, en compagnie de sociétés comme Kuehne + Nagel, Geberit, Sonova ou Straumann par exemple. L’action Belimo se négocie aujourd’hui en...