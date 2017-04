Un navire complet Costa Croisières réservé pour un mariage

mardi, 11.04.2017

Le Costa Fascinosa (3800 passagers) a été réservé pour célébrer le mariage d’Adel Sajan, fils de l’industriel Rizwan Sajan, fondateur et président du groupe Danube.

Rizwan Sajan, grand homme d’affaires basé aux Émirats, a réservé un navire complet de la flotte Costa, le Costa Fascinosa, pour célébrer le mariage de son fils, Adel Sajan. Cette cérémonie a rassemblé plus de 1’000 invités, dont de nombreuses stars de Bollywood, pour une croisière en Méditerranée qui a fait escale en Italie, en Espagne et en France.

Parmi les stars qui étaient à bord du navire pour l’occasion, on comptait quelques-unes des personnalités les plus célèbres du cinéma indien, telles que Gauhar Khan, star de Bollywood et gagnante de la dernière édition de l’émission de télé-réalité Bigg Boss, Shilpa et Shamita Shetty, Diya Mirza, le rappeur Badshah, le groupe Meet Bros et le duo Vishal-Shekhar, auteurs de morceaux utilisés dans les bandes originales de célèbres films bollywoodiens.

«Dans notre histoire récente, c’est la première fois qu’un navire entier a été exclusivement réservé par un particulier pour une cérémonie familiale. Nous étions véritablement ravis et honorés que la famille Sajan ait choisi Costa Croisières. C’est pour nous une confirmation de l’appréciation du style italien et de ses qualités à l’international. En effet, nous avons été les premiers à lancer les croisières sur des marchés émergents tels que la Chine, les Émirats et l’Inde, où nous avons récemment lancé un nouvel itinéraire qui permet à de nombreux pays de découvrir le meilleur de l’Italie. Nous avons fait tout notre possible pour que ce mariage était véritablement inoubliable», a commenté Neil Palomba, président de Costa Croisières.