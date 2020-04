L’économie souffre mais les loyers ne bougent pas

jeudi, 02.04.2020

Le coronavirus n’a pas eu d'impact sur les loyers en mars, selon Immoscout24

Les volumes locatifs sont touchés par la pandémie, le nombre d'annonces d'appartements locatifs passant de 20.500 début mars à 17.300 à la fin du mois, soit une chute de 15%.

La pandémie de coronavirus n'a pas encore eu d’impact sur le marché locatif en Suisse, alors que de larges pans de l'économie sont plombés par des mesures sanitaires décrétées pour lutter contre la Covid-19. Les loyers proposés fin mars en Suisse n'ont quasiment pas bougé comparé au début du mois (-0,1%) et à la même période de l'année précédente (+0,1%), ont indiqué, ce jeudi matin, le portail immobilier Immoscout24 et le cabinet de conseil Cifi dans leur étude mensuelle.



Les volumes ont cependant été touchés par la pandémie, le nombre d'annonces d'appartements locatifs passant de 20.500 début mars à 17.300 à la fin du mois, soit une chute de 15%.

Par répartition géographique, les loyers ont très légèrement reculé dans la Suisse du Nord-Ouest (-0,5%) et dans le Mittelland (-0,3%), mais ils ont augmenté au Tessin (+1,4%), en Suisse centrale (+0,5%), dans la région de Zurich (+0,4%), dans la région lémanique (+0,1%) et en Suisse orientale (+0,1%).



En matière d'accession à la propriété, le prix des maisons a augmenté de 1,3% autant sur un mois que sur un an. Celui des appartements a progressé de 1,7% en comparaison mensuelle et de 2,8% en glissement annuel. «Contrairement à un changement d'appartement locatif, l'acquisition d'un logement en propriété est la plupart du temps prévu de plus longue date», a indiqué le directeur d'Immoscout24, Martin Waeber.



Selon ce dernier, «les éventuelles conséquences économiques telles que des revenus en baisse ou l'augmentation du chômage ne devraient se manifester qu'ultérieurement sur le marché du logement en propriété et il est même possible qu'elles n'aient strictement aucun impact». (AWP)