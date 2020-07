Du Covid-19 aux 2,7 millions de Christoph Blocher, la presse dominicale

dimanche, 05.07.2020

Le coronavirus fait encore les gros titres de la presse dominicale. Christoph Blocher et Pierre Maudet remplissent aussi les colonnes des journaux.

L'ancien Conseiller fédéral UDC exige rétroactivement sa rente d'ancien ministre de 2,7 millions de francs. (Keystone)

Mesures sanitaires contre le coronavirus, reprise de l'activité économique, stocks de masques, mais encore l'ancien Conseiller fédéral Christoph Blocher et le Conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet occupent les journaux de ce dimanche. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:



>SonntagsZeitung: L'économie suisse se remet plus rapidement que prévu de la crise liée au Covid-19, se réjouit la SonntagsZeitung. L'activité économique avait déjà atteint la semaine dernière plus de 93% du niveau moyen des trois dernières années, montre une analyse de la banque privée genevoise Lombard Odier, citée par le journal. Avec une telle performance, la Suisse est passée devant la Chine et la Corée du Sud, qui étaient les premiers de classe.



>SonntagsZeitung: La Suisse a acheté plus de 300 millions de masques de protection et 900 respirateurs au cours des derniers mois, a indiqué dans la SonntagsZeitung le Département fédéral de la défense (DDPS). Trois cents autres appareils vont suivre en août. La Confédération helvétique ne pourra pas tous les entretenir et les stocker, pour des raisons de coûts et de ressources. Une décision sur ce qu'il conviendra de faire avec le matériel excédentaire est toujours en suspens.



>SonntagsZeitung: La pandémie due au nouveau coronavirus n'a pas découragé les Suisses de faire des dons. Les dons ont même augmenté pendant le confinement, déclare dans la SonntagsZeitung Roger Tinner, le directeur de Swissfundraising, l'association professionnelle des spécialistes en recherche de fonds en Suisse. Action de Carême, Helvetas, Caritas et Médecins sans frontières ont confirmé cette tendance au journal. Action de Carême a constaté une hausse des dons de 20% par rapport à l'année dernière. La même augmentation a été enregistrée chez Helvetas et Caritas Suisse.



>SonntagsBlick: La présidente de la Confédération helvétique Simonetta Sommaruga dresse dans le SonntagsBlick un bilan intermédiaire positif de la gestion de la crise liée au nouveau coronavirus. La Suisse a bien fait beaucoup de choses, constate-t-elle. Peut-être, le port obligatoire du masque de protection dans les transports publics aurait pu être décidé plus tôt, a-t-elle concédé. La socialiste réfute en revanche les accusations, selon lesquelles, le gouvernement aurait envoyé un mauvais signal en levant presque toutes les restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie. Selon elle, la responsabilité incombe désormais aux cantons, y compris en ce qui concerne les discothèques. Ils doivent agir, lâche la Bernoise.



>SonntagsBlick: Les bars et boîtes de nuit, pointés du doigt ces derniers jours en raison de cas de propagation du Covid-19, doivent adapter leurs mesures sanitaires, rapporte le SonntagsBlick. Dans certains cantons, le traçage des contacts ne fonctionne déjà plus. Des documents du canton de Fribourg montrent que la recherche des contacts y atteindrait déjà les limites avec 30 nouvelles infections par jour. Les cantons de Zurich et St-Gall sont également proches de la rupture. Le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération, Matthias Egger, a averti que le nombre de nouvelles infections pourrait passer à 200 dès la semaine prochaine et à 400 la semaine suivante.



>NZZ am Sonntag: Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger, appelle dans la NZZ am Sonntag les cantons à prendre des mesures pour contenir la propagation du coronavirus. Les dispositions cantonales peuvent être renforcées grâce à la nouvelle ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière, rappelle-t-il. Les cantons ont la possibilité, selon lui, d'interdire les grandes manifestations, de fermer les discothèques, de limiter les heures d'ouverture des restaurants et d'étendre l'obligation de porter un masque de protection. Si le nombre de cas de contaminations au SARS-CoV-2 continue d'augmenter, de telles mesures sont inévitables, note M. Engelberger, favorable à une ligne plus restrictive.



>Le Matin Dimanche/SonntagsBlick: Le conseiller national genevois Christian Lüscher, vice-président du PLR, appelle à nouveau dans Le Matin Dimanche le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet à démissionner. Suspecté d'acceptation d'avantages pour un voyage à Abou Dhabi, le ministre genevois PLR doit se concentrer sur sa défense au pénal, estime M. Lüscher.



>SonntagsZeitung/SonntagsBlick: La rente d'ancien conseiller fédéral de 2,7 millions de francs que Christoph Blocher a exigée rétroactivement suscite des réactions mitigées au sein de son parti, l'UDC, selon la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. Le chef du groupe parlementaire démocrate du centre, Thomas Aeschi, se dit compréhensif par rapport à la demande de M. Blocher. L'ancien ministre de la justice sait mieux utiliser l'argent que les élites de l'Etat, lance le conseiller national zougois. Son collègue zurichois, Roger Köppel, s'en prend, lui, vertement aux "superhéros moraux", qui ont épinglé le comportement de M. Blocher. Des critiques se font cependant entendre en coulisses. La base du parti ne comprendrait pas cette démarche, contraire aux valeurs de l'UDC.



Christoph Blocher se défend lui-même dans la SonntagsZeitung. Il dit ne pas vouloir faire de cadeau à l'Etat, lorsqu'il voit comment le "Parlement rouge-vert" dépense l'argent ou comment l'actuelle ministre de la justice Karin Keller-Sutter, "porte-voix des groupes de pression", s'oppose à l'initiative de limitation de l'UDC, qui vise à mettre fin à la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Il affirme que sa requête n'est pas liée à un éventuel manque de liquidités, soulignant que les impôts qu'il paie chaque année sont plus élevés que la pension. (ATS)