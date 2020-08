Orascom: la filiale égyptienne a vu son chiffre d'affaires semestriel baisser

Le coronavirus et les fermetures d'hôtels ont plombé les ventes d'Orascom DH.

Le chiffre d'affaires semestriel d'Orascom Development Egypt a diminué de près de 18% à environ 132 millions de francs. (Keystone)

Orascom DH, filiale égyptienne du groupe hôtelier et immobilier Orascom, a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation au premier semestre. La pandémie du coronavirus et les fermetures d'hôtels intervenues dès mars ont pesé sur les comptes.

Le chiffre d'affaires semestriel d'Orascom Development Egypt a diminué de près de 18% à 2,3 milliards de livres égyptiennes (environ 131,6 millions de francs). Le bénéfice opérationnel Ebitda ajusté a chuté de 27% à 560,6 millions de livres, a précisé la société. La fermeture des hôtels dès le mois de mars (19 mars au 15 mai) et l'interruption des vols internationaux jusqu'au 1er juillet ont pesé sur les résultats.

Le bénéfice net semestriel a diminué à 168,4 (393,8) millions de livres égyptiennes. La chute de la devise nationale a pesé négativement pour un montant de 26,6 millions, contre un effet positif de 153,4 millions de livres un an plus tôt.

L'entreprise affirme disposer d'un bilan sain et veille à sauvegarder ses liquidités. Celles-ci ont augmenté avec la vente d'immeubles et de terrains, à 1,42, de 1,13 milliards de livres égyptiennes. La maison-mère Orascom DH publie ses résultats semestriels le 19 août. (AWP)