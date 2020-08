Le Covid-19 pèse sur les résultats de Zurich Insurance

jeudi, 13.08.2020

Le coronavirus a plombé Zurich Insurance au premier semestre. Le groupe affiche des chiffres mitigés.

Les chiffres dévoilés par Zurich Insurance sont mitigés. La direction a confirmé ses objectifs jusqu'en 2022, avec un rendement des fonds propres attendu au-dessus de 14%. (Keystone)

Zurich Insurance a entièrement comptabilisé au premier semestre les 750 millions de dollars (807 millions de francs) que la pandémie de Covid devrait lui coûter dans l'assurance dommages. Le groupe a vu ses résultats intermédiaires chuter et ses fonds propres reculer.



Le bénéfice d'exploitation (BOP) du géant zurichois de l'assurance a fondu de 40% en rythme annuel à 1,70 milliard de dollars, selon un communiqué publié jeudi.



Dans l'assurance dommages, le ratio combiné, qui mesure le rapport entre les charges de sinistres et les frais généraux d'une part et les primes d'autre part, s'est détérioré de 4,7 points de pourcentage à 99,8%. Cet indicateur est resté cependant sous la barre fatidique des 100%. Le bénéfice net s'est inscrit à 1,18 milliard de dollars, un plongeon de 42% sur un an. Sur les six premiers mois de l'année, les fonds propres ont reculé de 5,2% à 33,19 milliards de dollars.



Les chiffres dévoilés par Zurich Insurance sont mitigés. Le BOP et le bénéfice net manquent de peu les prévisions du consensus, le ratio combiné est légèrement meilleur, tandis que les fonds propres décoiffent les attentes les plus optimistes des analystes. La direction a confirmé ses objectifs jusqu'en 2022, avec un rendement des fonds propres attendu au-dessus de 14%. (AWP)



