Décès du corédacteur en chef d'Arcinfo

lundi, 23.03.2020

Le corédacteur en chef d'Arcinfo, Stéphane Devaux, est décédé vendredi à la suite d'un arrêt cardiaque, selon un faire-part publié lundi par la famille. Il avait 60 ans.

Stéphane Devaux était corédacteur en chef d'Arcinfo depuis 2017.(Keystone)

Journaliste depuis plus de 30 ans, Stéphane Devaux était corédacteur en chef d'Arcinfo depuis 2017. Dans cette fonction, il a notamment piloté la création de ce titre, issu de la réunion de L'Impartial et de L'Express, rappelle la rédaction d'Arcinfo dans son édition de lundi.



Durant cette période, "il a su porter et exprimer les sensibilités d'une région entière, avec ce qu'il avait de meilleur, sa sincérité, sa lucidité", relève Jacques Matthey au nom de la direction générale d'Arcinfo et de la direction d'ESH Médias, le groupe auquel le journal neuchâtelois appartient.



Stéphane Devaux avait également été rédacteur en chef du Journal du Jura de 2009 à 2016. "Au Journal du Jura, on se souviendra de son grand rire communicatif, de sa voix puissante, mais jamais méchante", écrit l'actuel corédacteur en chef du journal, Pierre-Alain Brenzikofer, dans un hommage publié lundi. Et de souligner le talent d'orateur de Stéphane Devaux.



"Nous rendrons un doux hommage à Stéphane en étant en pensées avec lui mardi 24 mars à 16 heures, afin que chacun et chacune qui l'ont côtoyé et apprécié puissent l'honorer à distance", écrit la famille, qui précise qu'une cérémonie à la mémoire du défunt sera organisée ultérieurement.(ats)