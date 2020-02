Programme chargé pour le Contrôle des finances en 2020

Le Contrôle fédéral des finances effectuera plusieurs audits chez Ruag cette année. La liquidation de Billag sera aussi examinée.

Le Contrôle fédéral des finances a prévu de faire un suivi des mesures prises par l'administration fédérale et Ruag après les incidents liés à la cybersécurité qui ont touché l'entreprise d'armement. (Keystone)

L'élimination du matériel militaire, la construction de la gare de Berne ou les contrôles contre le travail au noir occuperont les équipes du Contrôle fédéral des finances (CDF) cette année. Le Conseil fédéral a pris connaissance mercredi du programme annuel de l'instance de surveillance.

Du côté des entreprises détenues par la Confédération plusieurs audits concerneront l'entreprise Ruag. Outre l'élimination des équipements militaires, le CDF a prévu de faire un suivi des mesures prises par l'administration fédérale et Ruag après les incidents liés à la cybersécurité qui ont touché l'entreprise d'armement.

Du côté des départements et offices fédéraux, le CDF auditera notamment la rénovation et l'extension du laboratoire civil de haute sécurité à Mittelhäusern (BE). La liquidation de Billag sera elle aussi examinée, tout comme les contrôles du travail au noir dans l'économie collaborative ou les engagements de l'armée et de la protection civile en faveur des manifestations civiles.

Le Contrôle des finances va également effectuer des suivis dans des domaines déjà audités. Ils concerneront entre autres la surveillance des navires de haute mer cautionnés par la Confédération ou les activités accessoires des professeurs des hautes écoles.

Au total, la centaine de collaborateurs du CDF procédera à plus de 100 audits. En décembre, le Parlement a octroyé à l'instance de surveillance un budget de 29,8 millions de francs pour 2020, soit 2,1 millions de plus que pour l'année précédente. (awp)