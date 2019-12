Lalique Group est encore à la traîne au plan de la rentabilité

lundi, 16.12.2019

Le contrat de licence de parfum exclusif avec Brioni est un succès récent de Lalique Group. Le cash-flow demeure encore modeste pour ce groupe de luxe et lifesytyle.

Philippe Rey



Silvio Denz, le président du conseil d'administration, reste actionnaires majoritaire de Lalique Group avec 58,3%. Il est par ailleurs administrateur de Lindt & Sprüngli. (Keystone)

Dans un marché des actions suisse, SIX Swiss Exchange, qui aura connu une année 2019 exceptionnelle, Lalique Group figure cependant du côté de la minorité de perdants, avec un recul de plus de 20% de l’action. A fin octobre, ce groupe de marques et produits de luxe, qui est contrôlé par Silvio...